9 de abril de 2026

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Bomberos Voluntarios: comenzó un ciclo de academias en el cuartel

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4 minutos atrás Fm Alpha
El pasado miércoles dieron comienzo en la sede de calle Pueyrredón 531 nuevas academias internas destinadas al Cuerpo Activo. Estas sirven para practicar lo aprendido, renovar y adquirir nuevos conocimientos. El ciclo es organizado por el Departamento de Instrucción a cargo de la Suboficial Sargento Primero Yamila Avaca. En el primer encuentro asistió personal de la Cooperativa Eléctrica de nuestra ciudad quienes disertaron sobre manejos y seguridad de la red eléctrica ante una emergencia. «Esto nos potencia en el trabajo en conjunto, sabiendo que cada minuto cuenta», indicaron desde la institución que agradeció a Hernán Morgari, Gabriel Pais, Gastón Bonefón y Diego Arrazubieta, quienes dedicaron su tiempo y herramientas para volcar sus conocimientos y experiencias con todo el personal del cuartel.

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