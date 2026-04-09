Bomberos Voluntarios: comenzó un ciclo de academias en el cuartel

Bomberos Voluntarios: comenzó un ciclo de academias en el cuartel1 minuto de lectura
El pasado miércoles dieron comienzo en la sede de calle Pueyrredón 531 nuevas academias internas destinadas al Cuerpo Activo. Estas sirven para practicar lo aprendido, renovar y adquirir nuevos conocimientos. El ciclo es organizado por el Departamento de Instrucción a cargo de la Suboficial Sargento Primero Yamila Avaca. En el primer encuentro asistió personal de la Cooperativa Eléctrica de nuestra ciudad quienes disertaron sobre manejos y seguridad de la red eléctrica ante una emergencia. «Esto nos potencia en el trabajo en conjunto, sabiendo que cada minuto cuenta», indicaron desde la institución que agradeció a Hernán Morgari, Gabriel Pais, Gastón Bonefón y Diego Arrazubieta, quienes dedicaron su tiempo y herramientas para volcar sus conocimientos y experiencias con todo el personal del cuartel.