La muestra «Una noche de llena de señales» se presenta en San Telmo

«MAPA» Espacio de Arte anunció que este viernes 10 de abril a las 18hs. en el Espacio Fotográfico «Marcelo Gurruchaga», ubicado en calle Tacuarí 719 del barrio porteño de San Telmo, se presentará la primera muestra individual del artista florense Ignacio Vilela San Román. Dicha exposición es una instalación pictórica que ensambla pinturas, textos ajenos y personales, imágenes editadas, dibujos y objetos. Están todos invitados a participar.

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