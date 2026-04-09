Fútbol Senior: se juega este domingo la 3ra. fecha del Apertura

Este domingo en el predio del club El Hollín se disputará la fecha 3 del torneo para mayores de 35 años. El programa de partidos es el siguiente: Cancha 1: 10:30hs. Toque Toque-El Hollín, 12hs.: Rosas-Dep. Cacharí, 13:30hs. Juv. Unida-Gorchs y 15hs.: Los Amigos-El Bosque. Cancha 2: 10:30hs.: Bandera Blanca-El Taladro, 12hs.: Porteño (Cacharí)-Juventud Deportiva, 13:30hs. Avellaneda-Construcciones Landa y 15hs. Barrio Traut-Atlético. Se recuerda que la entrada es libre y gratuita. También se encuentra disponible el servicio de cantina y parrilla.

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