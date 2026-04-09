BM – jueves 9 de abril

INSPECCIÓN GENERAL Y CONTROL URBANO: A DÓNDE COMUNICARSE Y EN QUÉ CASOS Desde la Municipalidad de Las Flores se informa sobre los días, horarios y teléfonos del área de Inspección General y Control Urbano para la recepción de reclamos y la atención de diversas cuestiones.

Lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas

Teléfono: 2244 444550

Celular: 2244 446191

En este caso para denuncias/reclamos sobre:

– Falta de mantenimiento de los frentes de viviendas

– Acumulación de yuyos y malezas en cornisas, veredas y terrenos/baldíos

– Colocación de residuos en lugares y días incorrectos (por ej.: en bulevares)

– Reclamos por poda

Viernes y sábados de 23:00 a 06:00 horas

Celular: 2244 446191

– Ruidos molestos o inconvenientes durante la nocturnidad

INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTE MORDEDURA DE ANIMALES Desde el área de Cuidado Animal se recuerda a la comunidad, información importante a tener en cuenta en caso de mordeduras de animales en la vía pública. En este sentido, se solicita a los vecinos tener en cuenta los siguientes pasos:

• Acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

• Radicar la denuncia en la Comisaría, aportando datos característicos del animal y el certificado médico correspondiente.

• Una vez realizada la denuncia, el área de Cuidado Animal podrá llevar adelante el control antirrábico del animal involucrado y, en caso de tener propietario, se procederá a labrar la infracción correspondiente.

Ante cualquier duda o consulta, comunicarse con el área de Cuidado Animal al 2244-466040.

TALLER “VIDA INDEPENDIENTE” Está abierta la inscripción para el Taller “Vida Independiente”, destinado a Personas con Discapacidad mayores de 18 años, en el marco del Programa provincial “Apoyo para la Vida en Comunidad”. Se dicta los días jueves a las 19 horas. Las inscripciones se realizan en la Dirección de Discapacidad, Av. San Martín 480 de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. Ante cualquier duda o consulta comunicarse al 2244-444993.

ACTIVIDADES Y ESCUELA DEPORTIVAS MUNICIPALES: DÍAS Y HORARIOS La Secretaría de Deportes informa sobre las actividades y Escuelitas Municipales que se desarrollan con total responsabilidad, compromiso y dedicación, pensando en un bienestar saludable de los deportistas.

• Atletismo PCD: lunes de 17 a 19 horas; y miércoles y viernes de 16 a 18 horas en el estadio del Centro de Educación Física N° 6.

• Fútbol PCD: lunes de 17.30 a 19 horas; y miércoles de 17.30 a 18.30 horas en el playón de la Pista de Patinaje (Pellegrini y 25 de Mayo).

• Natación PCD: lunes y viernes de 16 a 17 horas (TEA); lunes y viernes de 17 a 18 horas; martes y jueves de 11 a 12 horas, en la Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”.

• Multideportes Adaptado: miércoles de 18 a 19 horas en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6.

• Paracanotaje: martes y jueves de 13.30 a 15 horas en la Laguna del Parque Plaza Montero.

• Maxi Vóley femenino: lunes y miércoles de 19.30 a 20.30 horas, en el edificio de la ex fábrica Cattorini.

• Maxi Básquet femenino: martes y jueves de 19 a 20.30 horas, en el edificio de la ex fábrica Cattorini.

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