9 de abril de 2026

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En Las Flores zafamos: Cierran 14 agencia de INTA

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2 minutos atrás Fm Alpha

Avanza el ajuste en el INTA: cierran 14 agencias rurales

El proceso de reestructuración en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sumó un nuevo paso con la aprobación del cierre de 14 Agencias de Extensión Rural (AER) en las provincias de Buenos Aires y Córdoba. La decisión fue avalada por el Consejo Directivo del organismo y se enmarca dentro del plan de ajuste impulsado por la actual conducción.

La medida fue definida durante la última reunión del órgano de gobernanza, integrado por representantes del sector agropecuario, universidades y el Gobierno nacional. En ese ámbito se resolvió avanzar con la eliminación de diversas agencias correspondientes a los centros regionales Buenos Aires Norte, Buenos Aires Sur y Córdoba, en línea con la estrategia de reorganización establecida.

En la región Buenos Aires Norte, dejarán de funcionar las agencias ubicadas en Vedia y Rojas. Por su parte, en Buenos Aires Sur el recorte impactará en nueve dependencias: Laprida, General Lamadrid, Benito Juárez, Lobería, Otamendi, Necochea, Balcarce, Mayor Buratovich y Saladillo. Con esta nueva decisión, el total de agencias eliminadas asciende a 24, si se suman los diez cierres previamente oficializados.

El recorte forma parte de la denominada “propuesta integral de Adecuación y Fortalecimiento de los Recursos Humanos en INTA”, el documento que establece los lineamientos de la reestructuración. Según este plan, el objetivo final es reducir la cantidad de agencias de extensión rural de 299 a 252 en todo el país, lo que implica el cierre de 48 sedes.

La estrategia, impulsada por la presidencia del organismo a cargo de Nicolás Bronzovich, se alinea con la política general del Gobierno nacional y contempla, entre sus principales ejes, la reducción de la presencia territorial, la venta de activos y una profunda reorganización interna.

 

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