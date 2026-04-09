9 de abril de 2026

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Corte programado de energía este viernes

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38 minutos atrás Fm Alpha

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores comunica a sus asociados que este viernes 10 de abril, en el horario de 08:00 a 10:00hs., se realizará un corte de energía eléctrica en los siguientes sectores:

* Av. Del Oeste – Av. Abel Guaresti – Del Parque – L. N. Alem
* Av. Del Oeste, entre L. N. Alem y Cisneros
* Av. Abel Guaresti, entre Ruta 30 y Av. Del Oeste
* Del Parque, entre Av. Abel Guaresti y Alsina
* Las Lomitas, entre Av. Abel Guaresti y Alsina
* Alsina, entre Av. de los Manzanares y Del Parque

El corte se llevará a cabo para realizar tareas de mantenimiento y ampliación de potencia, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio. Se recuerda que las zonas mencionadas son estimativas. Para conocer con precisión si su suministro se verá afectado, pueden acercarse al sector de Redes (Av. Carmen y Pellegrini) o comunicarse al (2244) 442063. En caso de lluvia, los trabajos serán reprogramados. Agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.

Cooperativa de Electricidad de Las Flores Ltda.
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