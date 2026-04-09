9 de abril de 2026

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La Buena Noticia: Tucumán da inicio a la zafra 2026 con metas de producción récord

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La zafra azucarera en Tucumán inició con ceremonias que incluyeron misa y bendición de frutos. Este martes, se llevaron a cabo dos actos de apertura en el marco del comienzo de una nueva campaña. El primer evento tuvo lugar en el Ingenio La Florida, mientras que el segundo se desarrolló en Cruz Alta, el ingenio más antiguo de la provincia. Catalina Ferro, directora ejecutiva de Los Balcanes, afirmó en diálogo con Cadena 3 que la empresa se convirtió en la principal productora de alcohol en base a caña en Argentina. Ferro destacó que la actividad azucarera en Tucumán contribuye con el 65% del azúcar que se comercializa en el país y genera más de 50 mil empleos. «No sólo trabajamos con caña de azúcar, sino que también con la producción de alcohol y la cogeneración de energía», explicó.

Fuente: Cadena 3

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