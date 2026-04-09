Facundo Pier conversó sobre su presentación en Canal 13 en “Es Mi Sueño”

El joven cantante tuvo una nueva oportunidad en la pantalla chica a través del programa “Es Mi Sueño” donde tiene exigentes jurados como: Abel Pintos, Carlos Baute, Jimena Barón y Joaquín Levinton. En el saludo, recordamos la promoción de su presentación junto a Carolina Cingolani en el Teatro Español de Las Flores en los 25 años de LA RADIO.

“Las palabras de Abel (Pintos) y el resto del jurado fue algo hermoso. Es muy distinto un show en vivo que estar en un estudio, las energías son distintas, es todo muy estructurado, tenía miedo en pasarme de energía. Son muchas las cosas que vas pensando en esos momentos…” Comentaba.

La canción no la elegimos nosotros, te la da la producción, si me dan a elegir busco otra cosa, pero tenes que salir con lo que ellos te dan. Recuerdo que en el Melódico Show en Canal 13 también me tocó Luis Miguel y me dio la posibilidad de avanzar etapas. Y ahora me volvió a tocar…Hoy hay canciones me agarran con experiencia y también con años encima y se disfruta distinto, con mi viejo siempre hablamos, él nos puso a los tres hermanos los pies sobre la tierra…tengo el deseo de ganar, pero también tengo el deseo que me vean, y la salida al aire me ayuda a seguir trabajando, es muy importante para mi…” Sobre el tema interpretado, dijo: “Tengo una reunión hoy al mediodia para elegir la otra canción, ahora es el momento cuando tomo la posibilidad de seleccionar un nuevo tema. Sería algo de Eros Ramazzotti o Sergio Dalma…” Decía.

Sobre su actividad semanal, dijo: “Hace 12 años que vivo en Monte, empecé de a poquito y gracias a Dios laburo todos los fines de semanas, laburo en hoteles, también tuve la posibilidad de ir a Chile y Uruguay. Laburo en eventos privados en Cañuelas, Tristán Suárez. En Monte también tengo actuaciones que me cede el municipio. Ojalá en un momento pueda actuar en Las Flores. Me encantaría volver…” Sobre poner en el escenario músicos en vivo, dijo: “El tema de la banda en vivo es complicado, económicamente no me rendiría, es muy difícil, soy solista y con los años pude equipar mi servicio de manera completa, incluyo luces, DJ, y creo que brindo un servicio bastante completo…” Decía Facundo.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A FACUNDO PIER

REVIVÍ EL MOMENTO

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