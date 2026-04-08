8 de abril de 2026

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Emilce «Kuky» Berecochea: «Va a ser una sesión intensa y nuestro bloque tendrá mucho protagonismo»

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3 horas atrás Fm Alpha

La concejal por el Bloque Adelante Las Flores adelantó por FM Alpha los principales temas que su bloque intentará tratar sobre tablas en la sesión ordinaria de este jueves. «Vamos a presentar muchísimos proyectos y esperemos tener mucho protagonismo. En principio hay un tema del cual nos veníamos ocupando desde el período anterior como es el estado de abandono del canal a cielo abierto en la Avda. 17 de Octubre. Lamentablemente con lo que acaba de pasar es un tema que adquiere mucha relevancia», expresó. En ese marco, la edil sostuvo que «en su momento quisimos saber qué pasó con el subsidio que venía desde el gobierno provincial para continuar con esa obra. Por otro lado, uno pide que la limpieza del zanjón sea permanente hasta tanto se haga el entubamiento. En continuas visitas a esa zona siempre la preocupación fue la presencia de roedores y me parece bien que los vecinos ahora soliciten la banca abierta como aparentemente ha trascendido».

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