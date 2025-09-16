Bomberos Voluntarios de Las Flores: Llamado a Asamblea General Ordinaria

Bomberos Voluntarios de Las Flores: Llamado a Asamblea General Ordinaria1 minuto de lectura
La Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Flores, de acuerdo a lo establecido en los artículos 14 y siguientes del Estatuto Social, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 30 de Setiembre de 2025, a las 20:00 horas, en la sede de su Institución, sita en la calle Pueyrredón 531, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:
- DESIGNACION DE DOS ASAMBLEISTAS PARA LA APROBACION Y FIRMA DEL ACTA DE ASAMBLEA.
- CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA Y BALANCE DEL EJERCICIO CERRADO AL 30 DE JUNIO DE 2025.-
- NOMBRAMIENTO DE CINCO MIEMBROS PARA INTEGRAR LA COMISIÓN ESCRUTADORA. –
- ELECCION DE NUEVOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA. –
- TRATAMIENTO DE LA CUOTA SOCIAL.
JORGELINA TORRES RODRIGUEZ RAUL E. JUANATEGUY
SECRETARIA PRESIDENTE