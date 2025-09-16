16 de septiembre de 2025

Bomberos Voluntarios de Las Flores: Llamado a Asamblea General Ordinaria

5 horas atrás Fm Alpha

La Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Flores, de acuerdo a lo establecido en los artículos 14 y siguientes del Estatuto Social, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 30 de Setiembre de 2025, a las 20:00 horas, en la sede de su Institución, sita en la calle Pueyrredón 531, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

 

  1. DESIGNACION DE DOS ASAMBLEISTAS PARA LA APROBACION Y FIRMA DEL ACTA DE ASAMBLEA.
  2. CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA Y BALANCE DEL EJERCICIO CERRADO AL 30 DE JUNIO DE 2025.-
  3. NOMBRAMIENTO DE CINCO MIEMBROS PARA INTEGRAR LA COMISIÓN ESCRUTADORA. –
  4. ELECCION DE NUEVOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA. –
  5. TRATAMIENTO DE LA CUOTA SOCIAL.

 

 

 

JORGELINA TORRES RODRIGUEZ                                         RAUL E. JUANATEGUY

SECRETARIA                                                                       PRESIDENTE

