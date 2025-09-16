16 de septiembre de 2025

MAPA Espacio de Arte presenta «Naturaleza Perdida» de Manuel Díaz Vigo

El próximo sábado 27 de septiembre a las 19hs. en MAPA (Avda. Rivadavia 489) quedará inaugurada una nueva muestra del talentoso artista florense. Dicha muestra está integrada por dibujos y ensambles de los últimos años. Destacan la serie “La Pérdida del Oficio” y “Ruedas” realizadas en microfibra y tinta china sobre papel. «Naturaleza Perdida» podrá visitarse de miércoles a sábados de 17 a 19hs. hasta el próximo 8 de noviembre. Para coordinar otros días y horarios con cita previa comunicarse al 02244-42-5125. La entrada es libre y gratuita.

