BM – martes 16 de septiembre

DECISIÓN NIÑEZ: ASAMBLEA ZONAL EN OLAVARRÍA Y PROYECTOS FLORENSES ELEGIDOS Un año más, Las Flores participó de la Asamblea Zonal de Decisión Niñez, un programa con presupuesto participativo protagonizado por niños, niñas y adolescentes desde los 8 hasta los 17 años. Este año, la Asamblea se llevó a cabo en la localidad de Olavarría, dónde se presentaron los cuatro proyectos de Las Flores seleccionados en la Asamblea Local:

Categoría 8 a 12 años:

– «NUESTRO ESPACIO» – Centro de Promoción Comunitaria Este.

– «BICIPROMOTORES» – Centro de Promoción Comunitaria Manzanares.

Categoría 13 a 17 años:

– «JUGANDO SOÑANDO» – Club Deportivo Barrio Traut.

– «MEJORANDO ENCUENTROS» – CEPT N° 37 de Rosas.

Chicos y chicas de diferentes localidades que integran el Servicio Zonal de Azul fueron parte de una jornada social y recreativa donde compartieron experiencias, risas y encuentros que dejan huellas. Luego, en una asamblea democrática, los protagonistas del programa seleccionaron, entre otros, los proyectos de Las Flores pertenecientes al C.P.C. Manzanares y al CEPT de Rosas, siendo beneficiados con $1.200.000 para poder concretar el sueño.

JUEGOS BONAERENSES: TENIS Y TENIS DE MESA PRESENTE EN LA FINAL PROVINCIAL La Secretaría de Deportes y Cultura informa que continúan clasificando florenses a la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, que se disputará desde el domingo 12 hasta el viernes 17 de octubre en Mar del Plata. El viernes 12 en Rauch, Nehuén Giacoia Puente se adjudicó la fase regional de Tenis Sub 14, venciendo en semifinal a Saladillo y en la final a Olavarría, en ambos casos en Tie Break. En tanto que el lunes 15 en Olavarría, Gianna De Benedetto (Sub 14), Ignacio Cenzano (Sub 14) e Ignacia Goñi (+18 PCD) se impusieron en Tenis de Mesa.

