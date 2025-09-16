Las Flores Hockey renovó su Comisión Directiva

El pasado miércoles 10 de septiembre se realizó en su sede social y con la asistencia de los socios la Asamblea General Ordinaria Nro. 5 de Las Flores Hockey Asociación Civil tratándose en la misma varios temas y renovándose toda la comisión directiva para esta nueva etapa quedando conformada de la siguiente manera: Presidente: Luciano Falasco, Vice Presidente: Nuria Estabillo, Secretaria: Analia Viglino, Tesorero: Guadalupe Mariejhara, Vocales titulares: Agustina Lettieri, Jonatan Molina y Agustina Guerendiain. Vocales suplentes: Agustín Mariejhara, Andrea Francischetti, Amparo Paniagua y Eliana Rafeca. Revisores cuentas titulares: Matias Caputo y Julia Giosa. Revisora cuentas suplente: Carina Gutiérrez.

