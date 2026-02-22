Boxeo: Karim Crücce volvió a noquear en el primer round y sigue invicto

En un nuevo combate complementario en el estadio FAB, Karim Crucce derrotó por KO técnico en la primera vuelta a Gabriel Morzan. La pelea -disputada el sábado por la noche- fue en el peso pesado, a ocho rounds. Calidad, precisión y potencia. Tres características que mostró en el ring de Castro Barros 75 el joven boxeador de Las Flores. Apenas comenzaba la pelea, Crucce acertó un tremendo derechazo al mentón de Morzán que lo derribó y conmovió. Morzán pudo pararse y seguir. Sin embargo, Crucce no se desesperó y trabajó. La definición la encontró con una combinación de upper y cruzado que fue letal para Morzán, logrando su séptima victoria por KO en el primer capítulo.

Fuente: TyC Sports

