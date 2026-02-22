«Bailando con el Alma» se lució en la televisión

El grupo de danzas urbanas florense participó este sábado del programa «Nara que ver» que conduce Nara Ferragut y se emite por Canal 9. «Fue una experiencia nueva y muy linda porque no habíamos estado en la televisión argentina aún», contó la Prof. Ileana Zacarías a FM Alpha. «Hicimos un cuadro artístico que a la producción del programa le gustó mucho y a Nara también. Cuando terminó la grabación nos dijeron que nos van a seguir en las redes sociales para un futuro llamado», contó más adelante. «Por lo pronto estamos ya con nuestras clases y preparados para afrontar otro año intenso», explicó. ¡Felicitaciones».

