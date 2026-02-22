Entrenaron a fondo

(galería de imágenes) El Hollín y El Taladro, en Primera y Reserva, jugaron el sábado encuentros preparatorios en el predio “carbonero” del acceso “Roberto Trucco”. Los dos equipos se preparan intensamente para competir en el Campeonato Oficial Apertura que dará comienzo entre los días 14 y 15 de Marzo.

(Por Flavio Iacomini)

Tarde de fútbol que tuvo el objetivo de afinar los detalles que harán que tanto El Hollín como El Taladro puedan llegar de la mejor manera posible al inicio del campeonato oficial Apertura 2025 que organizará la Liga de Futbol de Las Flores, entidad afiliada al Consejo Federal de AFA.

En la cancha auxiliar del aurinegro hubo más de sesenta futbolistas de las divisionales reserva, primera división y algunos pibes de la Sub 17, que en tiempos cortos de 30 a 40 minutos jugaron futbol tanto para el local como para El Taladro ante la mirada atenta de los responsables de cada cuerpo técnico.

Se vieron caras nuevas en los dos planteles como por ejemplo el arquero ex Barrio Traut Juan Gaimaro, el mediocampista Wenceslao Rivas ex Juventud Unida y un par de nombres más que vestirán este año la camiseta del “verde” que dirige Gonzalo Aparicio.

Por el otro lado, el ex arquero de Atlético Tomás Felice, Nicolás Urruchua de Deportiva y otro grupo importante de futbolistas, se sumaron a El Hollín que este año dirigirá Hugo Arrambide con la colaboración en el cuerpo técnico de Bruno Rivarola.

A buen ritmo y con muchas ganas fueron los cruces en cancha en la tarde de ayer, un hecho que avizora que el torneo oficial de nuestra ciudad será muy competitivo.

