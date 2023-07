Bruno Cáceres: “Cuando un directivo hace un pedido, hay que solucionarlo cuanto antes entendiendo que hay prioridades.”

Conociendo mas a nuestros pre candidatos, conversamos en el día de hoy con el profesor y director del jardín 905 del Barrio Traut, Bruno Cáceres, pre candidato a consejero escolar por Adelante – Juntos.

“Es mi primera vez actuando en política, hay un consenso sino no se podría encarar este desafío, vamos a dar lo mejor de cada uno en este proyecto… “comenzaba diciendo Cáceres. Sobre su decisión, expresó: “Cambian cosas como la rutina del día a día esto de ser candidato, llevo muchos años en la docencia con vocación y me encuentra en un momento maduro de mi carrera donde me decido intervenir en política, algo que nunca había hecho. Pero me siento capacitado… Hay que participar, sumarse, el espacio que encabeza Federico incluye personas trabajadoras y honestas, todos tenemos voces y somos escuchados. En lo que es el Consejo Escolar estaba siempre del otro lado del mostrador, en diciembre si Dios quiere estaremos dentro y formaremos un equipo de trabajo para atender a todos, docente, instituciones, auxiliares…” Por el mecanismo del consejo, dijo: “Desde el momento que se hace un pedido se trata de solucionarlo lo antes posible sabiendo que hay prioridades. Y supervisarlo, de ir a un lugar, que las cosas se hagan y se hagan bien, algo sencillo, de ir, apoyar al directivo, que no se dilate tanto desde que se hace el pedido hasta que se concreta la obra, que se supervise y controle las obras realizadas… Si el Consejo Escolar trabaja mal, los chicos pasarán frío, calor, hambre, si se hace en tiempo y forma con buenas intenciones se puede trabajar…. El concejo abarca la limpieza de las instituciones, alimentos e infraestructura. Las necesidades hoy están repartidas en pre escolar, primaria y secundaria…. Creo que los martes los consejeros se reúnen y reciben los pedidos de los directores, allí se ordena por prioridad, teniendo en cuenta el valor, pintar, arreglar un baño, etc… Somos los ojos y los oídos, un intermediarios, entre consejeros y concejales, necesitamos brindarle a ellos la información…” sobre las necesidades que hay, dijo: “Este año presentamos en nuestra institución que a la mañana está vacía, sin aprovechar, presentamos para que se reabra una sala de 2 que hay muchísima demanda. Desde la Dirección de Educación Inicial me dijeron que por el momento no hay reapertura de sala de 2, seguiremos esperando porque es muy necesario. Creo que se pone poca atención en el recurso humano más allá de las obras que se inauguren. Hace varios años venimos perdiendo en ese sentido, los docentes tenemos muchos derechos y pocas obligaciones`, hay que cambiar eso, que sea más equilibrado, que no se pierda la parte humana. No tanto en el nivel inicial, en jardines con diferentes docentes, del nivel secundario se ha perdido la relación entre el docente y el alumno, el respeto, volver a las bases. El docente te enseña, te guía. La función principal es que el chico aprenda conocimientos, los valores se adquieren en la casa, el respeto, etc. Cuando hacemos la entrega de informes agradecemos a los padres porque son familias muy buenas, humildes y en ese sentido tenemos poco trabajo. Seguimos ese camino, lo principal es la casa. Al chico no se lo educa en 4 o 5 horas en una institución…” Sobre la campaña remarcó: “Todavía no empezamos, ahora en el receso invernal de a poco estamos caminando la ciudad, hoy justo los chicos se fueron a MDP, pero seguramente ya tendremos un destino determinado y los acompaño para charlando con los vecinos, más allá de nuestra vida diaria…”

ENTREVISTA COMPLETA A BRUNO CÁCERES

