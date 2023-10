Campeonato provincial de velocidad este fin de semana con gran expectativa

Con gran convocatoria por parte de la institución anfitriona, se desarrollará este fin de semana el campeonato provincial de velocidad en canotaje “500-200 mts”. Por esto hablamos con el Pte. de Canotaje Las Flores Juani Cáceres.

“Esperamos mucha gente para la regata de este fin de semana en la laguna. Es la tercera fecha del provincial de velocidad luego de Villegas y Tandil. La tercera y última de 200 y 500 mts. es acá, regatas de circuitos para los más chiquitos…En la tabla hemos tenido participaciones y no se lleva digamos un ranking, sí a nivel personal, el que ganas las 3 regatas es campeón provincial…Son tres fechas porque hay un calendario donde hay otras fechas de otras distancias, primero es la maratón en tres lugares diferentes con distancias largas, luego el medio fondo, 5K y se finaliza el año con las regatas de velocidad que queda encuadrado con el argentino de velocidad en noviembre…el cronograma del año queda ajustado para apuntar al campeonato argentino…vienen muchos clubes de la provincia parte de la FEBOCAK, clubes de Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, esperamos mucha cantidad de gente…Lucas (Pisano) decía que hay cerca de 450 inscriptos más los acompañante habrá mucha gente en la laguna, quienes vayan a pasear, que tenga paciencia porque habrá mucha gente dentro del parque…En las últimas semanas hemos trabajado mucho toda la Comisión, es un trabajo donde se requiere de todos, estamos trabajando en conjunto de la mejor manera. El Municipio también se puso a disposición para lo que necesitemos. La gente de Deportes, Turismo. Todos atentos a la Regata…El espejo está aceptable, lo analizamos en su momento si hacíamos la regata o no, el condicionante era la baja del agua que es general, Las Flores no es la excepción, somos conscientes que está bajo el nivel, por condiciones naturales las algas y ortigas no hay donde está la pista, esperemos que la draga cuando vuelva siga haciendo su trabajo que en la parte que lo hizo fue muy bueno. Necesitábamos también la máquina que saca algas pero no se pudo porque está averiada…Gonzalo Carreras, Agustín Vernice, ex compañeros de la Selección, nos dieron una mano en la difusión, otros chicos de la selección Sub-23 que fueron a mundiales nos dijeron que van a estar. La categoría Senior va a ser muy disputada porque ellos van a estar…” dijo Cáceres.

ENTREVISTA A JUANI CACERES

