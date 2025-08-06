Canotaje Las Flores con importantes resultados en Campana

(foto archivo) Canotaje Las Flores informa que los días 2 y 3 del corriente se llevó a cabo en la ciudad de Campana la segunda fecha del Campeonato Provincial de Medio Fondo y Regatas Promocionales, organizada por la institución Campana Boat Club y fiscalizada por la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks. Nuestra institución participo con alumnos de su escuela quienes obtuvieron los siguientes resultados:

Sosa Tiziano, en categoría preinfantil caballero, 3er. puesto en k2 remando con Ricci Milo de Pergamino, 7mo en 430 y el puesto 20 en k1. Maciel Mikeas Malcom, en la categoría preinfantil, obtuvo el puesto 17 en 4,30. Supatto Guillermo, en la categoría menores B, 2da. posición en 430, 5to lugar en k2-mixto remando con Francisca Abrego, 3er puesto en k1 y 1er puesto en k2 remando con Sotelo Agustín del club El Ribereño de San Pedro. Francisca Ábrego, en la categoría menores A, 1er posición en k1 y 430, 5to. lugar en k2-mixto remando con Guillermo Supatto y 7ma. posición en k2 remando con Goncalvez Catalina de Uruguay. Scarpiti Domingo, en la categoría menor B, 7ma posición en 430, 9na posición en k1 y 14ta

posición en k2 remando con Gemellini Ian del Club San Fernando. Batis Dilan, en la categoría junior, 16ta posición en k1.

Lucha Diego, en la categoría master A, 6ta. posición en k1. Maciel Malcom, en la categoría senior 430 promocional, obtuvo el 1er puesto. Sosa Roberto, en la categoría master A 430 promocional, obtuvo el 1er puesto. Rozycki Cristina, en la categoría master ABC 430 promocional, obtuvo la 2da. posición. Lorenzo Vanesa, en la categoría master ABC 430 promocional, obtuvo la 4ta posición. Lafage Florencia, junto con Gini Agustín, ocuparon el 3er. escalón del podio en la categoría k2- mixto mayores de 70. La próxima competencia será los días 13 y 14 de septiembre donde se llevará a cabo la

primera fecha del Campeonato Provincial de Velocidad y Regatas Promocionales, organizada por el Centro Náutico del Fuerte de la ciudad de Tandil y fiscalizada por la Federación Bonaerense. La delegación estuvo acompañada por miembros de nuestra institución y por padres de los alumnos. Por último, queremos agradecer a la secretaría de deportes por apoyarnos en cada viaje.

