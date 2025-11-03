3 de noviembre de 2025

Canotaje: palistas florenses campeones de la Copa Bi-Nacional

24 minutos atrás

Francisca Abrego y Ana Paula Torres Díaz, dirigidas por el «olímpico» Juan Ignacio Cáceres, formaron parte del equipo bonaerense que se consagró este fin de campeón de la Copa Bi Nacional -Inter CTF- representando al CTF Buenos Aires. Fueron cuatro días de aprendizaje, competencias y nuevas experiencias donde además recibieron capacitaciones en nutrición, salud, charlas sobre ludopatía y adicciones. En el rubro competitivo, participaron también equipos del Litoral, Tigre, CTF Sur y Selección de Uruguay. La competencia por equipos fue puntuada por los resultados obtenidos por equipos en las diferentes embarcaciones. Nuestras palistas aportaron un total de 3 medallas plateadas en K2 – K4 – K4 mixto. El CTF Bs As estuvo compuesto por Yuliana Nasif, Luna Díaz Traverso, Ana Paula Torres Díaz, Francisca Abrego, Pedro Romanzuck, Bautista Ortiz, Baltazar Schiappapietra y Felipe Morales. También se contó con el valioso aporte del Prof. Hugo Rosas.

 

 

