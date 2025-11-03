Operativo de seguridad durante el Encuentro de Motos de Altas Cilindradas

Durante la jornada del sábado 1 de noviembre se desarrolló en el Parque Plaza Montero de nuestra ciudad un “Encuentro de Motos de Altas Cilindradas”, evento que reunió a gran cantidad de personas y motociclistas provenientes de distintas localidades. Ante la magnitud de la convocatoria, la Jefatura de Policía Comunal de Las Flores dispuso un amplio dispositivo de seguridad, coordinando acciones junto a la Dirección General de Protección Ciudadana, área de Tránsito Urbano, Estación de Policía Comunal, Destacamento Laguna, Comando de Patrulla Rural, Área de Salud y el Grupo de Rescate Acuático de Bomberos Voluntarios, todos pertenecientes a nuestra ciudad. Asimismo, se contó con la colaboración del Grupo de Prevención Motorizada y del Cuerpo de Infantería, ambas dependencias policiales provenientes de la ciudad de Azul. El trabajo conjunto tuvo como finalidad garantizar el orden, prevenir incidentes y brindar una presencia activa y cercana durante todo el evento. Cabe destacar que, desde el inicio hasta la finalización del encuentro, no se registraron hechos ni incidentes, tanto dentro del predio como en distintos puntos de la ciudad, y no se produjeron accidentes de tránsito vinculados a la actividad. En el marco de los controles preventivos, fueron secuestradas 13 motocicletas por distintas infracciones, entre ellas la falta de casco, seguro obligatorio y licencias habilitantes. Por otra parte, personal de la Policía del Destacamento Vial Las Flores realizó controles de rutina sobre la Ruta Nacional N° 3, también durante el día sábado, en el marco de las tareas de prevención vial y seguridad pública. De esta manera, la Policía Comunal de Las Flores, junto a las distintas áreas e instituciones intervinientes, refuerza su compromiso con la seguridad ciudadana y la convivencia responsable, destacando el desarrollo ordenado y sin incidentes del evento.