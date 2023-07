Carlos Dahn: Desde no poder caminar a Pedestrista

Para Carlos Dahn, la vida no le ha sido fácil. Un accidente le hizo perder el ojo izquierdo, y por la diabetes, solo ve el 30 % de su ojo derecho. También conlleva una importante operación donde tiene su sistema digestivo desvanecido. Hablamos en “El Periodistico” con el ante la competencia que se va a diputar en MDP en el mes de noviembre.

“El 12 de noviembre participaremos en un evento en Mar del Plata que es la Maratón New Balance, estoy muy motivado para correrla. Emocionado de las palabras de familiares, amigos y de ustedes en FM Alpha que siempre me dio un espacio para contar lo mío. Como saben, por el tema salud, me costó mucho llegar a donde estoy yo. Más que nada estoy acá por agradecimiento. La visión izquierda la perdí por un accidente y la derecha por la diabetes solo observo un 30 %. A mí me operaron en Mar del Plata, tengo un 70% de capacidad diferente en el sistema digestivo. En el 2011 no caminaba, gracias a los profesionales, psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos pude salir adelante y volver a competir. Con el tema diabetes me atiendo con el Dr. Decundo, Dra. Serafini, Dr. Tibiletti, Dr. Mércuri, Martín Tedesco de La Plata que me apoya en lo moral y psicológico, mi hermano Sandro, a Deportes del municipio, al intendente, comerciantes, empresarios y sponsors que confiaron en mí, a Carlos Felice de Aphogard …Este evento en noviembre me llega mucho por todo lo que viví ese año. Yo creo que la vida es bella. Pese a los problemas de salud, tengo mucha fuerza siempre para salir adelante. Ahora como tengo el alta para competir en Mar del Plata vengo entrenando mucho y seguro mejoraré los tiempos actuales…” Con respecto a los tiempos, dijo: “Estoy en los 42 minutos los 10 kilómetros…” Luego reiteró el agradecimiento a todos los auspiciantes que hacen posible que este compitiendo.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA A CARLOS DAHN

