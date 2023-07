Carolina Cingolani: “Me molesta eso de la grieta, que uno es de un partido o del otro y se olvidan de la gente”

La pre candidata a concejal Carolina Cingolani por la línea de Rubén Municoy, visitó los estudios de la radio. La temperamental artista de carácter internacional, se mostró independiente y agradecida por la convocatoria que le realizó Ricardo Gato Peters, que lo lleva como pre candidato a diputado provincial, Santilli para la gobernación y Horacio Larreta para Presidente.

“Volví a la ciudad después de más de 30 años y desde que llegué tenía ganas de participar en diferentes sectores de la ciudad, hacer cosas. Cuando uno viene de afuera ve cosas desde otra perspectiva. Veo a la ciudad hermosa, ampliada pero también noto cierta tristeza de la gente. Yo soy positiva siempre, soy muy sociable. Y fue ahí donde vi que la gente está como cabizbaja…Veo lugares que pueden estar mejores, me di cuenta que la gente que trabaja hace años en lo mismo se conforma con lo que le dan y no me parece que esté bien…No sé si viven en la comodidad o el miedo a que si piden un aumento lo echen. Por eso es un poco hacer el cambio de nuestras vidas. Cambiar uno mismo para cambiar el resto… yo anduve mucho por Cuba y la gente es alegre porque el arte es lo que lo salva, siempre están cantando, la poesía, la pintura, considero que hay una miseria, acá hay que ir y proponer ideas, la gente se queja, pero no propone nada…Me ofrecí para trabajar en donde se necesite, pero no pensé en hacerlo en política… Cuando me llamó Gato para participar dije y sí, porque no…” Si yo en mi etapa de mi vida y puedo dejar un granito de arena mínimo donde soy árbol de mi ciudad lo haré…Tengo raíces muy fuertes en Las Flores y cuando volví estaba muy feliz y a mi madre le decía que no encontraba el adjetivo, mi abuelo hizo el obelisco al que me gustaría homenajear, construyo el obelisco, construyo la Escuela Normal, tuvo la única óptica del pueblo. Mi papá fue pediatría, mi mamá profesora y directora de la Escuela Normal…Siento que tengo como un legado que tengo que respetar. Hay que cambiar y mejorar la educación, eso es general y dignificar a la gente con el trabajo, enseñar oficios, en fin, trabajar unidos. Me molesta eso de la grieta, que uno es de un partido o de otro y se olvidan de la gente…”

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA A CAROLINA CINGOLANI

