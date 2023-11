Carrillat Pte SRLF: “Cuando pusieron el dólar soja, los productores no la vieron”

Por un lado, el debate y la desilusión de los productores cuando el gobierno anuncia un dólar especial, es que los productores no son directamente los exportadores, el producto llega al acopiador, y luego va al exportador antes de concretarse la negociación internacional. Por otro lado, el campo salta de alegría por las precipitaciones del mes de noviembre, es que sumando las de fines de octubre, han superado los 200 mm que llegaron en un momento de desesperación. En “El periodístico” del día de la fecha, conversamos con el Pte. de la SRLF Hernán Carrillat tocando diversos temas que movilizan a los productores.

“La verdad que muy contentos con la lluvia caída, la necesitábamos, el que terminó de sembrar puede pensar que se le puede planchar un poco, pero para la cría era muy necesario, viene muy bien y ojalá no se corte. Ya casi no había agua en los molinos por las napas secas. Estamos en verano, mucho calor estos días y sofocante y quema todo, el campo lo sufría. Hay trigo que no cosecharon y viene la soja de segunda, verdeos, sorgo, necesitamos ese volumen para la ganadería, para que haya napas y juntar reservas para el año que viene…” Sobre el temor de que sea un año llovedor, dijo: En esta zona hasta que todo colapse falta mucha agua para que pase, la sequia ha sido muy grande y se absorbe mucho todavía, y en verano es difícil que pase, el invierno es distinto…” Ante la participación de los productores, expresó: “No es fácil entender que hay que estar más juntos los productores. Tal vez es más necesario mayor campaña, no te digo que no. El espanto nos ha unido alguna vez, nosotros no estamos acostumbrados a hacer gremialismo. En otras provincias hay ciudades grandes como Río Cuarto había un lindo ateneo de jóvenes, pero cerca hay facultades de veterinaria, agronomía. Es para charlarlo largo y tendido…” Ante la aparición del dólar agro y las denuncias de los acopiadores hacia los exportadores, dijo: “Esto te lo digo en forma personal, no como gremio, esto es un tongo entre los exportadores y el gobierno, y la verdad es que toda la vida paso, y si no cambia, va a seguir pasando, es como que se prestan la plata, los exportadores le prestan la plata, después los otros le abren a un dólar barato para que después puedan vender a un dólar caro, es medio engorroso para explicar si no está en el negocio de la agricultura, pero pasó siempre y ahora se ve un poco más, eso de estar ligado al gobierno de turno y los negociados quedan para ellos, nos pasó cuando el gobierno puso el dólar soja y los productores agropecuarios no la vieron, los que la vieron fueron los exportadores, ante el mercado de los comodities vos mirabas lo que pasaba en Chicago si la soja estaba 500 dólares, le sacabas el 35 % y más o menos sabias lo que valía. Hasta los exportadores se despegaron y pagan lo que quieren…” dijo. Ante la llegada de Javier Milei a la presidencia: “Expectativas con Milei es algo nuevo a ver si este país se puede encarrilar…El que paga el ABL, Tasa Vial va a seguir pagando cada vez más y se tiene que cortar eso. Lo que dice él es, basta de sacarle siempre a los mismos, el país tiene que organizarse a partir de lo que producen que son los que le genera plata al estado, el estado agarra la plata de lo que producen… No hay salud ni educación gratuita, lo paga el estado a partir de lo que producen, está bueno eso pero que funcione. Queremos que haya una excelente salud pública…la vez pasada hablamos de lo que querían hacer en Azul, para el lado de Chillar es un litro y medio y desde Azul para Cacharí medio litro del impuesto nuevo, una locura, lo hacen por una cuestión de desfasaje….Al que produce no le pueden sacar más impuestos, no es una tasa. Acá no te dan nada más de lo que ya te dan…”

Entrevista completa a Hernán Carrilat