Cdor. Mario Elgue: “La vicepresidenta se ha quedado congelada en los ‘70”.

Luego de que el nuevo ministro de economía terminara de armar el equipo, conversamos con el contador y ex I.p.a.c. Mario Elgue.

“La designación de Massa es una entrega de poderes, sin dudas. El presidente tiene menos relieve, es el único país donde la vicepresidenta se ha quedado congelada en los ‘70. Tenemos discursos progresistas, pero objetivamente retrógrados, aquellos que se quedaron en esa época, se han quedado en el tiempo. Hay una franja de la estructura política nacional que está dividida en Massa, que es un ministro con aires presidenciales, Fernández que pudo haber construido un frente, pero le quedan dos o tres amigos nada más y Cristina con el real poder”

“Uno no puede obviar que tiene que haber equilibrio fiscal, pero vale más el peso de Bolivia que el argentino, esos países resolvieron hace años la inflación y el equilibrio fiscal, hay ciertas leyes de economía que hay que cumplir. La historia toma como instrumentos a personas que no están a la altura de la circunstancia. Hay que ver si se termina de armar una cosa homogénea. Sigue sin haber un plan, es todo con parches.” Afirmaba.

Cristina se reúne con todo aquel que pueda aportar alguna idea, opta por Massa a quien odia como odia también a Fernández y ante el abismo opta por Massa y le dice “a ver qué haces”, si le va mal, ella tomará la distancia prudente para que un posible fracaso sea de Massa y no de ella, y si le va bien puede que vaya como candidato a presidente en el 2023.” Por otro lado, agregaba:

“Aspiro a que esto salga bien porque somos argentinos y estamos en el mismo barco, Massa tiene dos frentes, en el discurso se apartó del pensamiento kirchnerista, este es un programa neoliberal, el quiere equilibrar y afirmó que se iba a respetar el 2,5 de déficit fiscal, para eso hay que bajar muchísimo el gasto…” Sobre la parte política acotaba Elgue: “El Kirchnerismo fracasó, no existe más, desaparecen sus ideas y está siendo desplazado por Massa que representa lo opuesto del kirchnerismo, está a la derecha de Juntos por el cambio, hay un intento de hacer una experiencia diferente de lo que vino planteando el kirchnerismo, afirmaba. Finalizando, dijo: “Sobre la acción de la justicia en estos tiempos expresó: No hay duda de la corrupción tremenda del Kirchnerismo, todos esos personajes que están alrededor, la Justicia ha avanzado como corresponde en la causa Vialidad, y no tengo dudas que Cristina será condenada, es probable que la pena llegue a sus 90 años pero no sería raro que a fin de año sería una vicepresidenta condenada, las pruebas son abrumadoras, yo hice 17 denuncias en su momento e inmediatamente me pidieron la renuncia.”

ENTREVISTA A MARIO ELGUE

