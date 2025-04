Celeste Ramos nueva Pta. Del C.U.D. de Pardo: “Queremos que esté abierto todos los días y que la gente venga…”

Celeste Ramos, es reconocida en Pardo por ser la enfermera de la sala de 1° auxilios de la localidad, y en las elecciones dadas en el Club Unión deportiva días pasados, armó una lista y ganaron, siendo mayoría mujeres que la componen y la primer mujer Pta. de la institución, le da un perfil distinto a lo que se venia dando en la institución agropecuaria.

“Las elecciones fueron muy tranquilas, sabíamos que algunos de los chicos que estaban en la anterior comisión ya estaban cansados y querían irse, se me ocurrió entonces armar una lista y presentarnos, me dijeron que es la primera vez que una mujer es presidente así que es algo muy especial…El mandato son 2 años de presidente, y en marzo del año que viene renovaremos cargos de por 1 año de vocales y revisores de cuentas. Somos muchas mujeres las que integran la lista, hemos hecho también una lista de colaboradores del club que han venido a acomodar el club a limpiar, queremos cambiar un poquito la cara, queremos que esté abierto todos los días y que la gente venga… Hay gente maravillosa de Pardo, todos me conocen por mi función de enfermera en la salita pero que me acompañen en este desafío es muy lindo, queremos arreglar el techo porque se despegó un pedacito de la membrana que le han puesto y por eso la gotera, eso se arregla con muy poquito, queremos que nuestras instalaciones se usen como distracción y acercarnos como pueblo. Tenemos cancha de fútbol, mesa para jugar a las cartas, de ping pon…Estamos con todas las ganas de que los eventos sigan, ideas hay muchísimas, pero hay que trabajar. El sábado 30 tenemos nuestro primer baile para recaudar fondos para ver lo que podemos hacer y cambiar, tenemos 55 socios nuevos también…En este baile lo hacemos con Karina “La Reina”, ella nos llamó y nos propuso hacerlo como a medias, ella entradas y nosotros con la cantina, nos pareció muy bien. Vamos a probar el 30 a ver cómo resulta…Nos llegan felicitaciones de todos lados, la gente del pueblo está muy contenta. Lo que queremos, ya te digo, es que se use la cancha de bochas, ahora con el frío lo que hacemos es abrir temprano. Todo es completamente gratis, tenemos nuestro barcito como para vender algo…” Decía Celeste.

AUDIO DE LA ENTREVISTA

