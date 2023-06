CGT Regional Las Flores repudió el accionar del gobierno de Jujuy

En un comunicado dado a conocer este lunes, la Confederación General del Trabajo, CGT Regional Las Flores (Pcia. de Bs. As.) repudia enfáticamente el decreto emitido por el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, el pasado viernes 9 de junio, mediante el cual pretende impedir la realización de todo tipo de movilizaciones populares. «Esta situación implica, en definitiva, prohibir expresarse libremente en esa provincia, cercenando de ese modo toda libertad de protesta establecida en la Constitución de nuestro país», indica parte del texto. Más adelante, manifiesta que «dicha medida, amparándose en garantizar el libre tránsito y circulación, busca (en el fondo) callar todas las voces, tanto de trabajadores como del pueblo en general, que no vayan en línea o simplemente no sean del gusto del gobernador y “sus políticas”. (ver texto completo)

COMUNICADO

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram