CGT Regional Las Flores, sobre la Reforma Laboral: «Es una medida nefasta»

La organización gremial se refirió al paro general contra la Reforma Laboral que tiene lugar este jueves en todo el país. A través de un mensaje a la 91.5, Hernán «Bocha» Patronelli, actual secretario general de la CGT Regional Las Flores indicó que «esta nefasta ley nos remonta a tiempos donde los y las trabajadoras estaban cercanos a la esclavitud fundamentalmente con la cantidad de horas que debían trabajar. De salir aprobada la Reforma Laboral, el trabajador o trabajadora prácticamente ya no tendrá vida propia ya que debe estar dependiendo pura y exclusivamente de lo que decida su patrón, ya no empleador o empresario». Más adelante, Patronelli sostuvo que «en este proyecto de ley no hay ninguno que sea en beneficio del trabajador». Por otro lado, CGT Regional Las Flores convocó a los gremios locales a reunirse desde las 20:30hs. en Plaza Mitre para debatir públicamente sobre la Reforma Laboral que se está tratando en el Congreso.

