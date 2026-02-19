Con gol del florense Santino Crego, la reserva de Estudiantes goleó a Platense

Con gol del florense Santino Crego, la reserva de Estudiantes goleó a Platense1 minuto de lectura
La categoría Reserva del «pincha» derrotó este miércoles 3-0 al calamar con un doblete de Benjamín Barreiro y otro del florense Santino Crego. El elenco que dirige Jonathan Shunke se hizo fuerte de local (el encuentro se disputó en el predio «Estancia Chica» del club Estudiantes) y mostró contundencia para sumar de a tres por primera vez en el campeonato luego de dos empates consecutivos. Para Crego, significó su debut en la red en la segunda categoría del fútbol de AFA. ¡Felicitaciones Santi!.