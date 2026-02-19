19 de febrero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Con gol del florense Santino Crego, la reserva de Estudiantes goleó a Platense

1 minuto de lectura
3 minutos atrás Fm Alpha

La categoría Reserva del «pincha» derrotó este miércoles 3-0 al calamar con un doblete de Benjamín Barreiro y otro del florense Santino Crego. El elenco que dirige Jonathan Shunke se hizo fuerte de local (el encuentro se disputó en el predio «Estancia Chica» del club Estudiantes) y mostró contundencia para sumar de a tres por primera vez en el campeonato luego de dos empates consecutivos. Para Crego, significó su debut en la red en la segunda categoría del fútbol de AFA. ¡Felicitaciones Santi!.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

BM – jueves 19 de febrero

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Biblioteca Popular «25 de Mayo»: convocatoria a talleristas

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Información importante de Corsolandia

14 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Con gol del florense Santino Crego, la reserva de Estudiantes goleó a Platense

3 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Un sismo de 4,9 puntos sacudió Mar del Plata

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

BM – jueves 19 de febrero

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Biblioteca Popular «25 de Mayo»: convocatoria a talleristas

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.