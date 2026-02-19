19 de febrero de 2026

Un sismo de 4,9 puntos sacudió Mar del Plata

1 minuto de lectura
2 horas atrás Fm Alpha

Un sismo de 4.9 puntos sorprendió este jueves a los vecinos y turistas de Mar del Plata y pese a la incertidumbre generada, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica informó que la intensidad fue nivel débil, por lo que no habría mayores inconvenientes, según constató la Agencia Noticias Argentinas. El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) comunicó en la actualización de su informe que este jueves 19 de febrero a las 08:15 se reportó un sismo de 4.9 puntos y que tuvo una profundidad de 9 kilómetros. A su vez, otro de los datos aportados es que el epicentro fue a 151 kilómetros al Sur de Mar del Plata, a 160 kilómetros al Sudeste de Necochea y a 282 kilómetros al Sudeste de Tandil. Acerca de las consecuencias, describieron que “se percibe en el interior de los edificios. Puede no reconocerse como un sismo. Los objetos colgados oscilan levemente. Vibraciones como las que producen los camiones ligeros al pasar”. Desde el SEGEMAR señalan que dicho sismo fue catalogado con el color rojo debido a que tuvo que ser revisado por un sismólogo, aunque las autoridades sostienen que no hay peligrosidad alguna. Por el momento no se registraron heridos, ni estructuras dañadas. El geólogo Federico Isla conversó con el medio local 0223 y señaló que habrá mayor oleaje pero «no hay alerta de tsunami».

