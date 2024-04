Chiodini Sec. de Desarrollo Productivo, Turismo y Ambiente: «Hoy el gobierno tiene formas donde se ha abierto indiscriminadamente los productos de importación»

En una amplia entrevista, y ante la transición económica que está viviendo el país, estuvo en “El Periodístico” Cristian Chiodini quien maneja la cartera de Producción, Turismo y Ambiente. También se refirió a nuestro turismo, y al ambiente tocando la planta de reciclado de residuos.

“Estamos cruzados por todas estas variables macro que tienen que ver con el costo de vida que ha aumentado exponencialmente y como todos sabemos, ahora con el pago de los servicios, termina en una fuerte contracción de la demanda, de lo que consumimos como vecinos, como sea de primera necesidad, se cambian la forma de consumo, eso se reciente en otras cuestiones que no son prioridades…En lo que tiene que ver con la industria, Las Flores tiene una estructura vinculada a la industria productiva textil, lamentablemente ha sido proclive a decisiones del gobierno nacional con una relación a los productos importados. Lo textil, la confección y el calzado, es un sector hoy muy complicado y eso lleva a la reducción de la oferta. La industria en un momento ha sido próspera y se ha activado en un sube y baja de acuerdo a las políticas…Hoy el gobierno tiene formas donde se ha abierto indiscriminadamente los productos de importación, eso lleva a competir mano a mano con productos terminados que vienen de afuera. Y no se adapta a costos de Asia y otros continentes…” Mas adelante: “Hoy las empresas cuentan con empleados en convenio, en blanco y son indemnizados y hay casos de empleados que no estaban registrados. En ese caso no hay indemnización. El gran porcentaje de cooperativas y empresas textiles están sintiendo esa crisis. Meraki ha ido pasando al régimen de nuevo de cooperativas. Ocurrió con otros espacios de la producción, detectamos una importante caída de empleo en el sector…” Sobre el área de turismo, expresó: “Hoy en materia turística estamos en un lugar destacado con una potencialidad importante. Las bases se han sentado durante muchos años. Somos un municipio con una impronta en lo rural. En las primeras reuniones en 2010 pensábamos que iba a ser tal vez una utopía que nos visitaran de afuera y hoy prácticamente todos los fines de semana tenemos turistas. Creemos que luego de la pandemia nos hemos parado muy bien con nuevas ofertas como alojamiento extra hotelero, fuera del hotelería tradicional, casas de fin de semana, quinta, etc. Genera algo distinto. Todo lo que se ofrece con mucho de lo natural. El nuevo rubro de alojamiento lo veíamos en nuestra cabeza. Es decir, estar en pleno contacto. Obviamente que se ha trabajado en cuanto a lo reglamentario. Pensamos también en una oficina instalada en M. V Paz y ruta 3. Ahora estamos en carpeta técnica para poder lograr informantes turísticos. Estamos trabajando intensamente en turismo alternativo y la cercanía con grandes ciudades nos da campo para seguir trabajando en esta materia…En este sector de producción se ve súper perjudicado, estamos padeciendo las decisiones nacionales. En este contexto macro la lectura es distinta. La falta de cortar el trabajo con períodos de descanso de fines de semana largos o aquellos quince días nos lleva otra situación. Hoy puede haber un análisis de una temporada no tan positiva en la costa. Hoy con formas de vida diferentes nos lleva a maneras distintas para el descanso. Más de 10 millones de personas que están a 180km. hoy empiezan a mirar que hay otras formas de pasar su tiempo libre. Con un movimiento no tan grande estemos prácticamente al 100%, Las Flores como plaza de turismo emergente, nos plantamos como solución posible…” Ante el trabajo a realizar en el área del medio ambiente, y el gran detalle de la planta de reciclado de residuos, dijo: “Es un punto crucial para el futuro de comunidades como la nuestra, sin duda que no se está en las mejores condiciones de sanidad el espacio…El desafío a futuro que nos obliga a todos como consumidores, sobre todo tiene que ver con una fuerte concientización de cada ciudadano. No es fácil, pero tenemos que potenciar y trabajar por una comunicación y educación. Reducir los embalajes, reducir el consumo superfluo que muchas veces tenemos y tratar de agarrar la problemática ambiental desde el inicio que es la generación de embalaje y de plásticos que termina con la capacidad colapsada de las celdas…En 2019 la planta ya estaba con muchas falencias, y en condiciones bastante complejas, hay un proyecto y voluntad de nuestro intendente de relocalización, lo que hemos perdido en los últimos años, es ese trabajo de comunicación y concientización para no mal usar las energías como la eléctrica, y no generar más residuos…Se atravesó una realidad contextual, la producción de residuos domiciliarios claramente no es la misma en el 2000 que en el 2020. Quizá la idea superadora de relocalización va requerir una inversión muy grande. Los recursos vienen de un estado presente…” Expresaba.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A CRISTIAN CHIODINI

