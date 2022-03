“Cholo” Gioiosa productor apícola: “Jamás vi una sequia así”

Conversamos con un referente de la producción de Las Flores, en el día de su cumpleaños y con casi medio siglo produciendo miel en el partido de Las Flores, «cholo» acompañado de su hijo Diego, nos contaba como está la producción en nuestro partido y en el país..“Hoy complicado con el tema climático, es algo general, el año anterior fue mediocre, todavía no se terminó la cosecha pero no hay mucha expectativa para este año. Esto es producción pura. El clima es todo, la sequía jamás vi una sequía así, para nosotros era fecha clave, enero febrero y algunas semanas de marzo…sobre las emergencia y ayudas del gobierno, dijo: con mi experiencia a veces pedís pero no te dan nada, es la realidad, te hacen hacer papeles, y vos necesitas la solución rápidamente, tenés que rebuscártela solo porque te exigen, trazabilidad, que todo sea diez puntos, pero hoy estamos en un precio de 305 pesos el kilo de miel, nosotros exportamos 63 mil, pienso que podría haber una mejoría, la guerra, la sequía, todo hace pensar que el barril aumentará, después de junio algo podría mejorar. Sobre el sostén de las colmenas, dijo: Terminamos la cosecha y hay que salir a mantener la colmena viva, toda una vida y dejarla morir en invierno, no da…el apicultor trabaja individual, no hay experiencias en grupo, la colmena la maneja el dueño, colmenas hay muchas pero no están todas declaradas, en el país hay muchas pero ojalá habría más, la abeja es el motor del mundo digamos, hace muchos años que estamos y te das cuenta el valor que se le da, poliniza el 80% de los productos del mundo, el hombre se ha hecho mucho desastre con el medio ambiente, fumigación, desforestación, el desastre que hace el ser humano en parte lo arregla la abeja.

ENTREVISTA A CHOLO GIOIOSA

