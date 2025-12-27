Choque frontal en el kilómetro 228 de la Ruta Nacional 3

El siniestro ocurrió en las primeras horas de este sábado entre un utilitario y una camioneta Volkswagen Amarok. Según la información recabada en el lugar del hecho, el accidente dejó como saldo una víctima fatal, quien conducía el utilitario. Además, tres personas fueron trasladadas de urgencia al Hospital de Las Flores: el conductor de la camioneta VW Amarok y dos ocupantes del utilitario Kangoo, una persona adulta y un menor. En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cacharí y de Las Flores, personal de Policía Vial, Corredores Viales y servicios de emergencia. Como consecuencia del accidente, la ruta se encuentra totalmente cortada al tránsito vehicular. Se solicita circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal policial presente.

About The Author