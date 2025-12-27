27 de diciembre de 2025

BM – sábado 27 de diciembre

ACTIVIDAD Este sábado 27 comienza la temporada 2025-2026 del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”. La comunidad podrá asistir de 14 a 19 horas, durante todos los días. Se contará con servicio de guardavidas, profesores y enfermería.

IMPORTANTE Desde la Municipalidad de Las Flores se recuerda que está prohibido el uso y comercialización de pirotecnia de alto impacto sonoro y de globos aerostáticos; de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 15406/22, Art.3 y Ordenanza Municipal 3208/19. Para denunciar el uso de pirotecnia: Comisaría 452222 / Control Urbano 446191. Para más información contactarse con el Área de Cuidado Animal al 2244-442236 o 2244-15-466040.

RECORDATORIO A partir de este lunes 22 de diciembre la OMIC (Oficina de Atención al Consumidor) permanecerá cerrada, por mudanza. La atención se reanudará en su nueva dirección de Av. San Martin 480, a partir del 5 de enero de 2026.

