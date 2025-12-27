Cuenca del Salado: Nación comunicó el envío de una parte de los fondos prometidos a productores inundados

Cuenca del Salado: Nación comunicó el envío de una parte de los fondos prometidos a productores inundados2 minutos de lectura
En noviembre, el Gobierno Nacional había destacado la asistencia de $1.900 millones para los municipios afectados por la inundación en el noroeste y oeste bonaerense
En ese marco, los productores agropecuarios afectados esperan que suceda el eterno desenlace de una novela cada vez más amarga y aletargada: las obras inconclusas en materia de canalizaciones y dragados. Los hechos generan una larga controversia en el mundo de la política, con fuego cruzado entre la Casa Rosada y la Provincia de Buenos Aires. O dicho de otro modo: entre La Libertad Avanza y el peronismo.
En noviembre pasado la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, hoy senadora del oficialismo, visitó la zona y dejó la promesa arriba de la mesa: el envío de $1.900 millones en asistencia financiera para productores inundados.
“Primero lo más importante: la gente, su casa y su trabajo. Ante la emergencia que afecta a los campos bonaerenses, desplegamos un operativo de ayuda en 9 de Julio, Bragado, Viamonte, Carlos Casares y las zonas más golpeadas”, remarcó por esos días.
“SE EFECTIVIZÓ LA TRANSFERENCIA”
Ahora, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que “se efectivizó la transferencia de 1.046 millones de pesos”.
Fue a través de la Resolución 250/2025, la cual será en “Aportes No Reintegrables” para los municipios bonaerenses de:
- Laprida
- Roque Pérez
- Carlos Tejedor
- Las Flores
- Carlos Casares
- General Guido
- 25 de Mayo
- Bolívar
- Monte
- 9 de Julio
“Las acciones se desarrollan en el marco de Ley N° 26.509 y los aportes se gestionan a través del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA) que contempla la mencionada legislación”, remarcaron.
En tanto que desde las entidades del agro, por estas horas, mantienen el contacto fluido con cada uno de los distritos que el Gobierno informó que recibieron los fondos. La premisa es darle seguimiento al destino de ese caudal de dinero.
“Mucha plata no es, pero todo sirve”, calificaron desde una de las entidades agropecuarias que sigue de cerca el avance de las inundaciones y sus consecuencias.
FUENTE: INFOCAMPO