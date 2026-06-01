Cicaré evitó la quiebra y entró en concurso preventivo: la histórica fabricante de helicópteros busca reestructurar su deuda

Cicaré alcanzó un respiro judicial. La compañía, reconocida mundialmente por la fabricación de helicópteros ultralivianos y elogiada por el expresidente Mauricio Macri como un modelo de innovación, evitó la quiebra y entró en concurso preventivo.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 29, a cargo de Alberto Alemán, declaró la conversión de la quiebra en concurso preventivo, permitiendo a la empresa oriunda de Saladillo provincia de Buenos Aires, renegociar sus deudas y evitar el cese definitivo de sus actividades.

Cicaré se posicionó como una de las empresas favoritas de Mauricio Macri. El exmandatario la visitó por primera vez durante la campaña de 2015 y regresó como presidente en 2017, para encabezar el acto de ampliación de la planta. En aquel entonces, Macri destacó que era un “orgullo” ver tecnología hecha en Saladillo exportándose al mundo y facilitó créditos por más de $17 millones a través del BICE y un fideicomiso del Banco Nación por casi $20 millones, para cuadruplicar la producción.

Años más tarde, en 2022, desde Cicaré anunciaron su expansión en Estados Unidos, con la apertura de una filial en la ciudad de Reno, Nevada. Un mes atrás, además, habían anunciado la exportación del primer helicóptero ultraliviano certificado producido en la Argentina a Alemania.

Cicaré fue fundada formalmente en 2005 por Augusto Cicaré, para desarrollar y construir el helicóptero ligero CH-14; y en 2012 exportó su primer helicóptero a Australia, hecho que reivindicó su éxito.

Pero la historia de la compañía se remonta varias décadas atrás, cuando, en 1948, Augusto “Pirincho” Cicaré -fallecido en 2022-, con solo 11 años, construyó un motor de cuatro tiempos. Más adelante, en 1956, se inspiró al ver la imagen de un helicóptero en la revista Popular Mechanics y comenzó a idear su primer modelo, que se vería reflejado dos años después en el Cicaré CH-1, el primer helicóptero fabricado en todo el hemisferio sur.

Las causas de la caída y el pedido de quiebra

La crisis de la compañía se precipitó tras un pedido de quiebra impulsado por el Banco Credicoop, debido a una deuda firme e incumplida. Al 31 de agosto de 2023, la deuda bancaria con el Credicoop registrada en el balance era de $9 millones, mientras que, para enero de 2026, el monto ya se había incrementado a $293 millones, representando una parte significativa de los préstamos totales de la firma, que sumaban más de $758 millones.

Aunque la quiebra se decretó inicialmente el 5 de diciembre de 2025, la actual conducción de la empresa -encabezada por los hijos del fundador- solicitó la conversión, alegando que el mercado internacional está mostrando una reactivación que les permitiría sanear sus cuentas.

“El mercado aeronáutico civil internacional está experimentando una reactivación muy importante y que se traduce en diversas consultas para efectuarnos pedidos de fabricación y exportación, los que una vez abierto el concurso preventivo podremos atender. Esta reactivación del sector y de la actividad a nivel internacional nos permitirá hallar un nuevo punto de equilibrio el giro comercial de la empresa y poder llevar adelante su actividad de manera rentable, solucionando el problema derivado del estado de cesación de pagos que la aqueja, y que es la razón que ha planteado la necesidad de recurrir a su concursamiento preventivo”, indicaron desde Cicaré en el documento.

Helicóptero Cicaré aterrizando en la nieve de los Pirineos franceses

En su presentación ante la justicia, Juan Manuel Cicaré, presidente de la firma, explicó que la empresa sufrió un “desequilibrio financiero” derivado de una combinación de factores. Entre ellos, mencionó el impacto de la pandemia de Covid-19, que frenó sus planes de expansión externa iniciados a fines de 2019, sumado a la recesión económica y la alta inflación que afectó la cadena de pagos.

“El alto costo del dinero con su persistencia nos ubica como uno de los países más destacados en esta desgraciada adversidad. Las tasas de interés son altamente positivas y desproporcionadas y los niveles de inflación son de los peores del mundo . La práctica exteriorización de lo hasta aquí manifestado se ve claramente reflejado en la grave crisis económica, social y financiera que atraviesa la Argentina. Colofón de ello, empresas y particulares ven con dificultades el acceso al crédito a un costo razonable y son objeto de presión por parte de las entidades crediticias prestatarias”, enfatizaron.

En su presentación, Cicaré reportó un pasivo total de $1050 millones, que supera levemente sus activos, valuados en $1036 millones. Entre ellos figuran bienes de cambio como el “Kit Cicaré 8” (valuado en más de $254 millones) y el “Cicaré Entrenador” (por casi $84 millones).

De acuerdo con su declaración jurada, la empresa aún mantiene una estructura operativa con 16 empleados en relación de dependencia. Al 10 de enero, la firma tenía una deuda laboral por $25 millones y una previsional que ascendía a $12 millones, que sumadas a otras deudas por cargas sociales totalizaba $241 millones.

Fechas clave del proceso judicial

Tras la apertura del concurso preventivo, los acreedores tienen plazo hasta el 12 de junio de 2026 para presentar sus títulos justificativos de crédito para la verificación. La audiencia informativa, una instancia clave para conocer la propuesta de pago a los acreedores, fue fijada para el 9 de abril de 2027.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/economia/negocios/cicare-evito-la-quiebra-y-entro-en-concurso-preventivo-la-historica-fabricante-de-helicopteros-busca-nid14052026/

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