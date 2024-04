Ciclismo: Laureano Rosas, campeón argentino de ruta 2024

El pedalista florense dejó su marca en la 112da. edición del Campeonato Argentino de Ciclismo en Ruta 2024 que tuvo lugar este domingo en la localidad cordobesa de Alta Gracia al consagrarse campeón en la categoría Elite (18o kilómetros y 45 vueltas). “Es un logro muy lindo, un gran objetivo que hace tiempo lo buscaba. Me llevo el premio mayor y todavía no caigo en lo que he logrado. Es algo muy grande para mi palmarés”, resaltó el nuevo campeón argentino. La jornada inicial del tuvo un comienzo difícil ya que los organizadores decidieron que entre la lluvia -presente durante todo el día, el tráfico y el estado de las banquinas de la ruta- no estaban dadas las condiciones de seguridad para seguir adelante con el certamen en el trazado elegido. Ante esta situación, se decidió rápidamente mudar todo al autódromo Oscar Cabalén en donde se realizaron las cronos y donde también tuvo continuidad el campeonato durante todo el fin de semana.

Fuente: La Provincia (San Juan)

