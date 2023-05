Ciclismo: Laureano Rosas es el nuevo líder de la «Vuelta a Formosa Internacional»

El florense se quedó con la Etapa 3 de la 2° Vuelta a Formosa Internacional. Los ciclistas recorrieron 189 kilómetros entre Formosa y El Colorado, en lo que fue la más dura de la carrera UCI 2.2. La etapa larga pero llana, avizoraba un sprint final masivo. Pero un corte de 37 ciclistas -de los 126 que largaron la etapa- rompió la carrera en el kilómetro 85, y llegaron a sacar hasta un minuto y medio al pelotón perseguidor. En el mismo no estaba ninguno de los favoritos al título. Sin embargo, en una clasificación general tan apretada, dependiendo de las diferencias, el liderato podría cambiar de manos. La primera meta sprint en Pirané, dejó vencedor a Cristian Pita (Banco Guayaquíl), seguido de Roderyck Asconeguy (Sel. Uruguay) y el chileno Manuel Lira (Papa John’s). Además de los mencionados, en la fuga había varios nombres de peso como el colombiano Víctor Ocampo (Medellín), el chileno José Luis Rodríguez (Swift Carbon), el colombiano Robinson Chalapud (Movistar), el argentino Lucas Gaday (Rower), Christopher Jurado (Panamá) y Lira. La segunda meta Sprint en Villa Dos Trece dejó nuevamente ganador a Pita (Banco Guayaquíl), con lo que desplazó a Rodríguez como malla líder de meta sprint. El uruguayo Asconeguy volvió a bonificar y el tercer lugar fue para Ocampo. Pero a falta de apenas 5 kilómetros para la meta, gracias al trabajo que hizo el equipo Gremios de Cutral Co, el pelotón consiguió dar caza a los fugados para llegar a la meta en un sprint masivo final. El italiano Samuel Quaranta el uruguayo Pablo Anchieri, líder de la Vuelta y el hombre de Las Flores, Laureano Rosas, del equipo Gremios Cutral Co, volvían a aparecer como favoritos. Fue Laureano el que se alzó con el triunfo y con ello el liderazgo en la clasificación general. Lucas Gaday fue segundo, Pita 3°, Anchieri 4° y Franklin Archibold 5°.

Etapas Se completarán 587 kilómetros. Mañana concluirá la carrera con la última, dividida en dos secciones, una contrarreloj de 8 kilómetros en el Paseo Costanero de Formosa y luego 100 kilómetros en el mismo circuito.

Fuente: ArgenFor

