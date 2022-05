Císaro: confirmado el Las Flores Country & Bike Music en noviembre

Hablamos en el periodístico, con el referente de los encuentro Country en nuestra ciudad, Cisaro, al referirse al evento que se realizará a horas del inicio del mundial de futbol: El 18, 19 y 20 de noviembre, esperamos a todos tendremos gente del exterior, de México, luego lo de todos los años, food trucks, bandas, exposición, falta un montón pero es importante anunciarlo por el tema de la reserva, remarcaba al comienzo Agustín. Al referirse al tema hospedaje, dijo: Es el gran problema que tiene la ciudad, el alojamiento, los que quieran alquilar departamento, un cuarto, lo que sea, nos tienen que escribir a nuestro muro, el año pasado se alquiló todo lo que había. Lo que puede llegar a ver es poner más bandas de rockablliy ese rock más de los año ’50, luego no hay mucha más data porque aún no hemos organizado al 100% porque falta mucho aún..en caso de lluvia se postergaría un par de semanas, estaríamos ya en diciembre…Desde el segundo año que la gente entendió nuestra consigna, vimos que a la gente de Las Flores le gustó mucho, nos preguntan si se puede hacer hasta un segundo evento en el año, un bis, nosotros lo notamos porque estamos entre la gente. Esperan la fecha y está bueno poder anunciarlo, en el ambiente del country y los autos en muchas ciudades ya están comenzando a compartir la fecha. Sobre la llegada a la gente que conoce nuestra ciudad, no decía: En la recorrida que hemos hecho no hay un lugar con una vista tan linda como Las Flores, la laguna. Y este año San Pedro se hace así a mediados de setiembre que también recomendamos ir. Las Flores y su evento viene creciendo, estamos muy pegaditos…la cultura country tiene canciones dedicadas también a la agricultura, a las máquinas, el country habla mucho de autos, camionetas y tractores, de vehículos que trabajan en el campo. Tiene mucho que ver, le rinden culto a sus tractores, como la marca John Deere que en Las Flores hay muchos.

ENTREVISTA COMPLETA A AGUSTIN CISARO

