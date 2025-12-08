Clásico igualado y una revancha para «alquilar balcones»

El Taladro y Ferrocarril Roca igualaron 0 a 0 en la primera semifinal del Clausura 2025. Un partido donde los dos tuvieron chances de convertir goles, sobre todo en el primer tiempo. La revancha, muy esperada por el pase a la final, se jugará el próximo fin de semana en el estadio “27 de abril” de los ferroviarios.

(Por Flavio Iacomini)

Buen marco de público ayer domingo por la tarde en el CEF N° 6 para observar el encuentro entre dos equipos que mucho se conocen y que por la condición de cada uno decidieron arriesgar pero no tanto.

El Taladro avisó primero en el primer cuarto de hora con Juan María López que por la derecha, a la salida de un tiro libre, fue bien habilitado, el delantero remató abajo y obligó a que el arquero Pablo Abrego debiera esforzarse para mandarla al tiro de esquina. El siete del equipo de camiseta naranja, después tuvo otra cuando enfrentó de nuevo al uno ferroviario y su remate fue contenido por Abrego, El cuidapalos albiceleste tuvo otra actuación sobria en un partido donde la experiencia suele jugar roles importantes.

Ferro contestó en un ataque por la derecha que derivó en un centro de Lucas Valdéz que no pudo ser bien capitalizado por Estanislao Iglesias, que remató de derecha al ingresar por la izquierda y la pelota se fue apenas desviada.

El mismo mediocampista ferroviario, ante un fuerte envío, también desde la derecha de Mauro Ramos, cabeceó la pelota y no pudo convertir.

El Taladro volvió a tener otra opción con Federico Montes de Oca que ganó bien arriba y tras cabecear, la redonda pegó en el travesaño.

Ferro tuvo de nuevo otra posibilidad cuando Lucas Valdez enfrentó cara a cara al arquero Bruno Alegre, que ganó el duelo y evitó la caída de su valla.

De un primer tiempo activo, con chances de gol a una segunda etapa donde el juego sufrió muchas interrupciones y se aquietó bastante.

No obstante, hubo un par de oportunidades para los dos lados y El Taladro evidenció terminar un poco mejor que su rival en los últimos minutos.

Ferro finalizó el aprtido con diez jugadores por la expulsión de Adrián Araujo por doble amonestación y el árbitro de La Plata Luis Ferrer, a los 95 minutos dio por terminado el juego.

La revancha por un lugar en la final, se jugará en día y horario a confirmar. Se revive aquel dicho popular del pasado: ya se vislumbra una jornada para “Alquilar balcones”. El clásico Ferro-El Taladró, ya está a la “vuelta de la esquina”.

El Taladro: Bruno Alegre, Juan Pedro León Suarez, Valentín Depollier, Sergio Caputo, Alan Patrault, Juan María López., Federico Montes de Oca, Jonatán López, Gabriel Cenzano, Rocco Lemma. Relevos: Román Caputo: Ignacio Ruiz Bartolomey, Bautista Onraita, Braian Delgado, Santiago Loustau, Vicente Carricart, Segundo Cuburú. D.T: Gonzalo Aparicio. Ayudantes de Campo: Fernando Di Pasquo y Juan Cazes.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Ivan Lozano, Alexio Aguirre, Enzo Molina, Facundo Eluaiza, Luis Peón, Estanislao Iglesias, Lucas Valdéz, Lautaro Acosta, Iván Garcete, Mauro Ramos. Relevos: Maximiliano Kobarynca, Bautista Mazza, Raúl Delgado, Adrián Araujo, Juan Cruz Abraham, Luciano Donadio, Jonatán Ferreira. D.T: Luciano Bertamino. Ayudante de Campo; Luciano Poffer, P.F; Luciano Ponce.

Arbitro: Luis Ferrer ( La Plata).

