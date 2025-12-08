Paridad y final abierto para la revancha

El Hollín y Juventud Unida igualaron 1 a 1 en la primera semifinal del Torneo Clausura 2025. Carlos López convirtió el gol del aurinegro, el empate albirrojo lo consiguió Patricio Peñalva. El partido por el pase a la final se jugará el próximo fin de semana en cancha de Juventud Unida.

(Por Flavio Iacomini)

Los dos fueron protagonistas importantes en la fase clasificatoria del torneo y en la tarde de ayer en el CEF N° 6. El Hollín y Juventud Unida volvieron a demostrar que las diferencias entre ambos equipos no serán pronunciadas, razón por lo que todo quedó abierto para la revancha

El equipo que en la tarde de ayer dirigió solo Silvio Carpinetti (Eduardo Sandez cumple fecha de suspensión), trató de tener un mayor protagonismo inicial, motivo por el cual tuvo más tiempo la pelota en su poder.

Generó un par de situaciones de riesgo el “Carbonero”, pero siempre atento en defensa, debido a que su rival con Tomás Osterrieth y con Patricio Peñalva (remplazó rápido al lesionado Braian Lozano) estuvo siempre al acecho.

El primer gol del partido se dio antes del primer cuarto de hora del segundo tiempo, cuando Diego Velázquez remató de zurda. La pelota le quedó en los pies a Carlos López. El nueve aurinegro definió abajo y dejó sin chances al arquero Federico Etchelet para poner el 1 a 0.

El empate de Juventud Unida no tardó mucho en llegar, cuando en una contra bien manejada por la derecha, tras el centro, el “Pato” Peñalva, a la carrera, definió muy bien en el arco que da espaldas a calle Bernardo de Irigoyen y se fue a festejarlo con su gente.

Tras el 1 a 1 conseguido, Juventud Unida exhibió mayor motivación todavía, por lo que El Hollín debió ajustar más todavía las marcas con Claudio Basurto y Luciano López y con los cambios del segundo tiempo con Jonatán Tello en el mediocampo y con el pasaje de sus laterales Francisco Quintieri y Amadeo Sandez, el aurinegro se acercó más hacia la zona del arco albirrojo. También creció allí el trabajo por derecha del mediocampista ofensivo Nahuel García.

Quedó claro luego, que los dos equipos, a sabiendas de que todavía restaban 90 minutos por jugar, decidieron no ingresar demasiado en zona de riesgo, por lo que el cuidarse defensivamente de los dos lados también estuvo a la orden del día. Juventud Unida lo hizo con la labor de sus centrales Raúl Maciel y Bruno Silva.

Buen arbitraje de Carlos Alberto Servidío, que decretó el final en el minuto 94 y todo terminó igual para la revancha.

En la próxima, nada será lo mismo, deberá haber un ganador. En cancha de Juventud Unida, quedará definida la historia del pase a la final del Clausura 2025. Juventud Unida o El Hollín, serán uno de los protagonistas de la pelea decisiva por la obtención del campeonato oficial.

El Hollín: Cristian Arce, Claudio Basurto, Amadeo Sández, Francisco Quintieri, Diego Velázquez, Luciano López, Facundo Zapata, Nahuel García, Carlos López, Néstor Lujan, Nicolás Suarez. Relevos: Juan Manuel Aguirre, Agustín Saffiri, Iván Loustau, Jano Piarrasteguy, Enzo Aguirre, Jonatán Tello. D.T: Silvio Carpinetti. P.F: Valentín Urruchua.

Juventud Unida: Federico Etchelet, Raúl Maciel, Ignacio Maciel, Matías Cáceres, Emiliano Bertini, Bruno Silva, Tomás Osterrieth, Joaquín Ametrano, Braian Lozano, Thiago kobarynca, Facundo Piazza. Relevos: Agustín Gil, Enzo Silva, Juan Cáceres, Wenceslao Rivas, Leandro Bertini, Patricio Peñalva. D.T: Adrián Caputo. Ayudantes de Campo. Marcelo Luciani y Santiago Silva. P.F: Melina.

