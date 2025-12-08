8 de diciembre de 2025

La casa del Dr. Domingo Harosteguy como nunca la viste: FM Alpha visitó el lugar por dentro

1 minuto de lectura
4 horas atrás Fm Alpha

(galería de imágenes) La 91.5 visitó la icónica casa que perteneció al médico, filántropo y político local. Fue en el marco de una venta de objetos que pertenecieron a la Flia. Zarauza, que adquirió años más tarde la vivienda céntrica. Allí nos recibió Pablo Chervero, quien estuvo a cargo de la transacción que incluyó muebles, adornos, luminaria, sillas, mesas, vajilla y otros elementos en óptimo. «La tarea para mantener el lugar que estuvo a cargo de la anterior familia es realmente digno de destacar. La puesta en valor que hicieron no tiene nombre. Durante estos días la gente que vino y que fue mucha quería fundamentalmente conocer la casa», explicó.

 

