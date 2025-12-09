Mañana en “El Periodístico” un mano a mano de lujo con el científico Dr. Carlos Melo

El Dr. En química (biologia) Carlos Melo trabajó como director de Investigación, Desarrollo y Biotecnología de Laboratorios Aché en San Pablo, Brasil. Asumió como director de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires.

Melo es licenciado en Química Industrial, egresado de la Universidad de Buenos Aires, se desempeñó como investigador en Gran Bretaña e Italia, en la Argentina trabajó en el desarrollo de proteínas recombinantes y dirigió el grupo de investigación en el laboratorio Biosidus que obtuvo el primer vacuno clonado transgénico del mundo. Por este tema de gran repercusión a nivel mundial, fue entrevistado por la CNN. Mañana 8.30 hs. en “El Periodístico” con Ernesto Varela.

