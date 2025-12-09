8 de diciembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Mañana en “El Periodístico” un mano a mano de lujo con el científico Dr. Carlos Melo

1 minuto de lectura
1 minuto atrás Fm Alpha

El Dr. En química (biologia) Carlos Melo trabajó como director de Investigación, Desarrollo y Biotecnología de Laboratorios Aché en San Pablo, Brasil. Asumió como director de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires.

Melo es licenciado en Química Industrial, egresado de la Universidad de Buenos Aires, se desempeñó como investigador en Gran Bretaña e Italia, en la Argentina trabajó en el desarrollo de proteínas recombinantes y dirigió el grupo de investigación en el laboratorio Biosidus que obtuvo el primer vacuno clonado transgénico del mundo. Por este tema de gran repercusión a nivel mundial, fue entrevistado por la CNN. Mañana 8.30 hs. en “El Periodístico” con Ernesto Varela.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

La casa del Dr. Domingo Harosteguy como nunca la viste: FM Alpha visitó el lugar por dentro

4 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Paridad y final abierto para la revancha

11 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Clásico igualado y una revancha para «alquilar balcones»

13 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Mañana en “El Periodístico” un mano a mano de lujo con el científico Dr. Carlos Melo

1 minuto atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La casa del Dr. Domingo Harosteguy como nunca la viste: FM Alpha visitó el lugar por dentro

4 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Paridad y final abierto para la revancha

11 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Clásico igualado y una revancha para «alquilar balcones»

13 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.