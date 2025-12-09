Hockey: con gol de «Vitu» Falasco, Las Leoncitas son semifinalistas del Mundial Junior

Con anotación de la florense Victoria Falasco cerca del final, el seleccionado argentino sub-21 venció ayer lunes a Alemania por 2 a 1 en los cuartos de final del Mundial Junior 2025 en un encuentro disputado en el Estadio Nacional de Chile. Con este resultado, las Leoncitas avanzaron a las semifinales, que se jugarán el miércoles 10 de diciembre. El primer cuarto mostró un desarrollo equilibrado: ambos equipos dispusieron de un córner corto, aunque ninguno logró capitalizar la oportunidad. En el segundo cuarto, Argentina obtuvo un nuevo fijo que fue contenido por la arquera alemana. Más adelante, Alemania generó una llegada clara, pero la arquera argentina respondió en su área. En el tercer cuarto, las Leoncitas abrieron el marcador a través de un córner corto ejecutado por Juana Castellaro, quien estableció el 1 a 0. Apenas un minuto después, Alemania igualó el partido también desde una acción fija. Ya en el último cuarto, Argentina volvió a tener una oportunidad desde el corto sin éxito,hasta que un remate de Lourdes Pisthon generó un rebote que quedó en poder de Victoria Falasco, quien definió para sellar el 2 a 1 definitivo. Las Leoncitas continuarán ahora su camino en el Mundial en busca de un lugar en la final. El proximo duelo será ante China el miércoles 10 de diciembre.

