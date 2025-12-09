9 de diciembre de 2025

Nuevo estudio descubre que los arrecifes de coral han regulado el clima terrestre durante más de 250 millones de años

Científicos descubren que los arrecifes de coral controlan el ritmo de recuperación climática tras crisis de CO₂. Durante siglos, la humanidad ha admirado los arrecifes como esos laboratorios vivientes rebosantes de peces, corales y colores. Un nuevo estudio propone una lectura mucho más amplia: estos ecosistemas no solo han acogido biodiversidad, sino que también han marcado el ritmo del clima global durante más de 250 millones de años. Casi como un metrónomo natural. Los investigadores muestran que las expansiones y colapsos de los arrecifes poco profundos no fueron simples reflejos de los cambios del planeta. Durante largos periodos, actuaron como interruptores biogeoquímicos, modulando la velocidad a la que la Tierra era capaz de recuperarse tras grandes acumulaciones de CO₂ en la atmósfera. El estudio identifica dos grandes modos de funcionamiento del ciclo del carbono a escala geológica. Cuando los estantes continentales tropicales se ensanchaban y los mares someros se multiplicaban, la superficie disponible para formar sedimentos carbonatados aumentaba enormemente.

Fuente: Ecoinventos

