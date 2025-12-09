Se instaló una imagen de la Virgen de Itatí en «El Gualichu»

(galería de imágenes) Numerosos fieles se dieron cita ayer lunes 8 en inmediaciones del balneario ubicado sobre ruta provincial 30 (a 25km. de nuestra ciudad) para participar del acto de entronización de la imagen de la Virgen de Itatí, ceremonia que fue presidida por el cura párroco Eduardo Campion. Dicha imagen es una donación de la Flia. Gutiérrez a la Flia. Gómez quienes decidieron a su vez ofrecer la figura de la patrona de la provincia de Corrientes y Misiones a la comunidad de nuestra Iglesia. Luego de la ceremonia se compartió entre los presentes un almuerzo a la canasta y posterior mateada.

