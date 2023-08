Com. Insp. Iván Risso: «El operativo de seguridad en las elecciones funcionó correctamente»

Luego de las elecciones PASO de ayer domingo dialogamos con el Jefe de la Policía Comunal, Com. Insp. Iván Risso, quien se refirió al operativo dispuesto en cada lugar de votación en la ciudad. «Fueron alrededor de 110 efectivos policiales distribuidos no sólo en el ejido urbano y zona rural sino en el dispositivo interno con tareas de colaboración con el Ejército Argentino en cuanto al traslado y distribución de las urnas», expresó. «También estuvieron a disposición todos los móviles policiales que se encontraban en recorrida permanente por calles de la ciudad. El operativo funcionó correctamente y no hubo mayores inconvenientes», señaló Risso más adelante. Por otro lado, el Jefe Policía Comunal relató también que «tuvimos un hecho en vísperas del acto eleccionario de una detención de dos personas foráneas que tenían en su poder estupefacientes».

