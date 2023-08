BM – lunes 14 de agosto

CELEBRAMOS EL MES DE LAS NIÑECES EN LOS PARAJES Vuelve la gira por los Parajes en el Mes de las Niñeces.

Por segundo año consecutivo la Secretaría de Cultura se prepara para recorrer diferentes establecimientos educativos de la ruralidad, para festejar con espectáculos, inflables y juegos el mes de las niñeces con los niños y las niñas de la comunidad rural. Este programa se enmarca en los nucleamientos rurales que se llevan adelante desde el CEF N° 6 , y gracias a los cuales se estarán recorriendo los siguientes establecimientos: Escuela N°13 de Pardo, Escuela N°5 de Vilela, Escuela N°3 de El Trigo, Escuela N°12 de La Porteña, Escuela N°9 de Rosas y la Escuela N°15 de El Gualichu, para festejar y compartir una jornada con las niñeces de toda nuestra comunidad rural.

Esta es una invitación a toda la comunidad de nuestra zona rural, para que se sume a disfrutar de los festejos con los más pequeños.

CUIDADO ANIMAL-VACUNACIÓN EN BARRIOS Y PARAJES RURALES La Dirección de Bromatología y Cuidado Animal recuerda que los veterinarios del Área continúan recorriendo los diferentes barrios y parajes de la localidad.

Durante las jornadas se anotan para castrar, se realizan desparasitaciones y se aplican vacunas contra la Rabia a perros y gatos mayores a 3 meses. También se charla sobre prevención de enfermedades zoonóticas y tenencia responsable. No se vacunan hembras gestantes o animales en tratamiento. La actividad se suspende por lluvia.

Para más información comunicarse con la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal: Av. Venancio Paz 1114, teléfono: 2244 44-2236/15-466040.

NEWCOM: OTRA MUY BUENA PRESENTACIÓN DE LOS FÉNIX Elencos de Los Fénix, pertenecientes a la Secretaría de Deportes, fueron protagonistas en la quinta fecha de la Liga Regional de Newcom, que se desarrolló el pasado sábado en Olavarría y Loma Negra. El conjunto “A” sumó 10 de los 12 puntos en disputa, producto de la victoria frente a Tapalqué (2/0), Tres Arroyos (2/0) y Progreso de Tandil (2/0), y una derrota ante Oriente por dos sets a uno.

Por otro lado, el equipo “B” se impuso en dos de los tres encuentros y volvió a la senda del triunfo manteniéndose en los primeros lugares, a pesar de la ausencia de Tiki Gebbie y Néstor Campos, ambos en recuperación. De esta manera, los dirigidos por el profesor Aldo Tobio, con la colaboración de Laura Lopardo y Lucía Guzmán, continúan potenciando en el nivel y reflejando el trabajo a conciencia durante la semana.

VÓLEY: LA CATEGORÍA SUB 14 GANÓ LA COPA DE PLATA La Secretaría de Deportes felicita a los elencos Sub 12 y Sub 14 de Las Flores Vóley que intervinieron en el Gran Prix que organiza Li.Zo.Me. (Liga Zonal de Menores), disputado el pasado sábado en Olavarría. En el Club Estudiantes, la categoría Sub 14 en la zona clasificatoria perdió el primer encuentro 2 a 0 ante el elenco “A” de las dueñas de casa y luego se impuso 25/15 y 25/17 sobre Azul Vóley “B”. Después superó a Estudiantes de Olavarría “B” (25/15 y 25/19) y a Azul Vóley “A” (25/19, 21/25 y 15/13), logrando de esta manera la “Copa de Plata”. Asimismo, en el Centro de Educación Física N° 44 y en la división Sub 12, el equipo “A” logró un importante quinto puesto, producto de tres victorias y dos derrotas, mientras que el conjunto “B” se ubicó en el décimo lugar. Los planteles estuvieron integrados de la siguiente manera:

Sub 14: Francisca Sondón, Catalina Vázquez, Priscila Martínez, Magalí Harrison, Clara Eguía, Pía Gentil, Trinidad Zalazar, Sofía Hourcade y Josefina Gentilini. D.T.: Emiliano Paz.

Sub 12 “A”: Constanza Robilotte, Antonia De Franco, Emilia Di Pasquo, Clara Coronel, Clarita Abraham, Elena Lacoste y Catalina Barrientos. Sub 12 “B”: Juanita Vidal, Celina Etcheto, Violeta Fernández, Isabela Theaux, Isabala Caputo, Isabela Dupouey, Olivia Di Tullio, Celina Gentilini, Jana De Benedetto y Jimena González. D.T.: Gastón Isasmendiz.

