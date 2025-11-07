7 de noviembre de 2025

Comienza el Festival de Música Country en el Parque Plaza Montero

3 horas atrás Fm Alpha

El primer día del evento de música country en el Parque Plaza Montero se desarrollará este viernes tal cual lo previsto por los organizadores. Sobre el escenario se presentarán desde las 17hs. Old Richard & Band, Let & Friends, Cover Souls y Banda Viajera. Se recuerda que la entrada es libre y gratuita. El Festival de Música Country continuará mañana sábado y el domingo. Habrá exhibición de autos y motos clásicas y food trucks. Transmitirá en directo FM Alpha 91.5. Nos podés seguir a través de nuestra web, app y redes sociales.

