Buenos Aires se prepara para una nueva edición de «La Noche de los Museos»

Buenos Aires celebrará este sábado 8 de noviembre la 21ª edición de «La Noche de los Museos», el evento cultural más convocante de la Ciudad. De 19 a 2 de la mañana, más de 300 museos y espacios socioculturales ofrecerán entrada libre y gratuita, con una amplia programación de exposiciones, intervenciones, talleres, espectáculos y experiencias inmersivas. La apertura oficial será a las 19 en el Centro Cultural Recoleta, en Junín 1930, con la inauguración de «La Torre de Pisa de Tallarines», la nueva instalación de Marta Minujín, que incluirá una acción participativa con el público. Además, esta edición marcará la reapertura de la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575), recientemente renovada, que se suma como nuevo espacio cultural con actividades especiales para la ocasión. Organiza el Ministerio de Cultura porteño, a través de las direcciones generales de Festivales y Noches Culturales, y de Museos, Patrimonio y Casco Histórico.

Fuente: Noticias Argentinas

